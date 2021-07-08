İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan 8'i altın 29 madalya
İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil müsabakalarını milli güreşçiler, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile tamamladı.
İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil müsabakalarını milli güreşçiler, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile tamamladı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stil müsabakaları millilerin aldığı 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile sona erdi.
Organizasyonun son gününde Büyükler Serbest Milli Takım'ın kazandığı madalyalar şöyle:
57 kiloda Mükremin Aktaş: Altın madalya
65 kiloda Sinan Sadak: Altın madalya
70 kiloda Onur Arı: Altın madalya
92 kiloda Ömer Saner: Altın madalya
97 kiloda Dursun Gözel: Altın madalya
79 kiloda Oğuz Dönder: Gümüş madalya
125 kiloda Ferhat Binici: Gümüş madalya
74 kiloda Ercan Gör: Bronz madalya
İşitme Engelliler Güreş Büyükler Serbest Stil Milli Takımı, takım sıralamasında ise şampiyonanın birincisi oldu.
İstanbul'da 3-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'ndan milliler, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak