İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan 8'i altın 29 madalya

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil müsabakalarını milli güreşçiler, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile tamamladı.

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil müsabakalarını milli güreşçiler, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile tamamladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stil müsabakaları millilerin aldığı 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile sona erdi.

Organizasyonun son gününde Büyükler Serbest Milli Takım'ın kazandığı madalyalar şöyle:

57 kiloda Mükremin Aktaş: Altın madalya

65 kiloda Sinan Sadak: Altın madalya

70 kiloda Onur Arı: Altın madalya

92 kiloda Ömer Saner: Altın madalya

97 kiloda Dursun Gözel: Altın madalya

79 kiloda Oğuz Dönder: Gümüş madalya

125 kiloda Ferhat Binici: Gümüş madalya

74 kiloda Ercan Gör: Bronz madalya

İşitme Engelliler Güreş Büyükler Serbest Stil Milli Takımı, takım sıralamasında ise şampiyonanın birincisi oldu.

İstanbul'da 3-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'ndan milliler, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak