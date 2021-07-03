İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da başladı

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

İstanbul WOW Otel'de gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde gençler grekoromen stil müsabakaları yapıldı.

Dünya şampiyonasını bir kez daha Türkiye'de gerçekleştirdikleri için gurur duyduklarını söyleyen İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Federasyon olarak Dünya Şampiyonası'nı 6 kere Türkiye'de yaptık. Bunun bir gururu var. Gençler, yıldızlar, büyükler olmak üzere temmuz ayında ev sahipliğini İstanbul'a aldık. 11 ülke katılım sağladı şampiyonaya, ayrıca sporcu ve antrenörlerle beraber 325 katılımcı var. Sporcular ve organizasyon olarak çok güzel hazırlandık. Bu organizasyonu yapmamızda büyük destekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız sporu sevdiği gibi bizleri de seviyor ve her zaman destek oluyor. Sayın Spor Bakanı'nın eşliğinde her türlü desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

"Büyüklerde takım şampiyonluğu hedefliyorum"

Türk sporcuların çok fazla madalya kazanacağına inandığını söyleyen Kihtir, "Milli takımımız takım halinde dünya şampiyonu bir takım. Sporcularımız üst derecede çalışarak hazırlandılar. Yarın büyükler maçımız var. Benim inancım çok fazla madalya alacağımız yönünde. Sayı vermek istemiyorum çünkü güreş minderde oynanmadan kazanılmaz. Büyüklerde takım şampiyonluğu hedefliyorum. Buradaki müsabakaların sonucunda puanlama sistemine göre olimpiyatlara sporcu alımları oluyor. Kotayı geçmiş sayılıyorlar. Daha üst gruplarda daha kolay maçlar yapabilmemiz için puan da bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle aldıkları güvenlik önlemlerinden de bahseden Kihtir, "Ülkemize ve sporcularımıza bir zarar gelmemesi için çeşitli tedbirler aldık. Sporculardan gelmeden 72 saat önce test istedik ve otel girişinden önce yeniden test yaptırdık. Test aldığımız sporcuları ve idarecileri hemen salmadık. Test sonucu çıkana kadar koruma alanında beklettik. Sonuçları negatif çıkanları odalarına aldık. Her maç öncesi yeniden tek tek test yapılıyor. Yemeklerde ve kalabalık alanlarda maskeyi çıkarttırmıyoruz. Bu konuda ülkemizi sporcularımızla korumaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul