İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası
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İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler serbest stilde milli sporcular, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler serbest stilde milli sporcular, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde serbest stilde gençler müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençler serbest stilde 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, dünya ikincisi oldu. Ahmet Erfidan, Durmuş Bölük, Bartu Akdemir ve Nurullah Maden gümüş, Mehmet Akif Sönmez ile Eren Uzun ise bronz madalya elde etti.

Şampiyona, 8 Temmuz'da tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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