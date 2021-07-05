İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası
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İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler ile büyükler grekoromen stilde milli sporcular, 3 altın, 3 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler ile büyükler grekoromen stilde milli sporcular, 3 altın, 3 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen organizasyonun ilk 3 gününde grekoromen stilde büyükler ve gençler müsabakaları gerçekleştirildi.

Büyüklerde 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Bu kategoride Mükremin Aktaş, Kürşat Kiraz ve Ahmet Talha Kacur altın, Mehmet Ali Yiğit ile Kadir Kuş ise gümüş madalya elde etti. Mustafa Baki, Muhammet Akdeniz, Bayram Aksu, Mustafa Kılınç ve Ferhat Binici ise bronz madalya kazandı.

Gençlerde ise 1 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi olan milliler, dünya üçüncülüğünü elde etti. Bu kategoride Kadir Mert Türkmen gümüş, Hamza Kurak, Kemal Yıldız, Alihan Bayraktar ve Abdi Polat ise bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyona serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek. Şampiyona, 8 Temmuz'da tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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