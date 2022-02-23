İşitme Engelliler badminton ve yüzme Türkiye şampiyonaları Kütahya'da yapılacak - Haberler
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İşitme Engelliler badminton ve yüzme Türkiye şampiyonaları Kütahya'da yapılacak

AA, Musa Samur - Spor
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İşitme Engelliler badminton ve yüzme Türkiye şampiyonaları Kütahya'da yapılacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Badminton ve Yüzme Türkiye şampiyonları Kütahya'da düzenlenecek.

KÜTAHYA (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Badminton ve Yüzme Türkiye şampiyonları Kütahya'da düzenlenecek.

TİESF'ten yapılan açıklamaya göre İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası, 25-27 Şubat'ta Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda, İşitme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası ise 27 Şubat Pazar günü Kütahya TOKİ Akkent Yüzme Havuzunda yapılacaktır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİESF Başkanı Kerim Vural, şampiyonalarında yarışan tüm sporculara ve antrenörlere başarılar dileyerek, "Olimpiyata 67 gün kaldı. Hedefimiz daha çok madalya." ifadelerini kullandı.

AA / Musa Samur - Spor

Badminton, Kütahya, Türkiye, Yüzme, Spor, Haberler

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