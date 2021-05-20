İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılacak

İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası, 2-3 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası, 2-3 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Altındağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona, büyük, genç, yıldız ve minikler kategorilerinde düzenlenecek.

Teknik toplantı ve kura çekimlerinin 1 Haziran Salı günü yapılacağı şampiyonaya katılacak kulüpler, 28 Mayıs Cuma günü saat 13.00'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er