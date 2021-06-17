İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak
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İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak

İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Erkek Milli Hentbol Takımı'nın da katılacağı İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.

İşitme Engelliler Erkek Milli Hentbol Takımı'nın da katılacağı İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de başlayacak organizasyonun ilk maçında Türkiye, yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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