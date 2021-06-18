İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası

İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 33-12 yenildi.

İşitme Engelliler Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 33-12 yenildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 17-5'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Hırvatistan, milliler karşısında sahadan 33-12 galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında 20 Haziran Pazar günü Sırbistan'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin yeni hocası Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic oluyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin yeni hocası Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 19:48:01. #1.13#

title