İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası
İşitme Engelliler Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 33-12 yenildi.
İşitme Engelliler Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 33-12 yenildi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 17-5'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda farkı daha da açan Hırvatistan, milliler karşısında sahadan 33-12 galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında 20 Haziran Pazar günü Sırbistan'la karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki