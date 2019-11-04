İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk sporculardan 35 madalya

İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 8'i altın 35 madalya elde etti.

04.11.2019 09:46
İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk sporculardan 35 madalya

İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 8'i altın 35 madalya elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen organizasyonda milliler, 8 altın, 10 gümüş ve 17 bronz madalya kazandı.

Federasyon başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutlayarak, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi tüm camiamız adına tebrik eder, başarılarının artarak devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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