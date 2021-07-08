İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Polonya'da Ağustos ayında düzenlenecek olan "İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası" hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor.

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Polonya'da Ağustos ayında düzenlenecek olan "İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası" hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı ile birlikte Kars'ta hazırlıklarını yapan Etiyopyalı atlet Getaye Fısseha Gelaw ise Eylül ayında Berlin Maratonu'na katılacak.

23-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı 16 sporcuyla Kars'ta Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti'nde çalışmalarını yürütüyor.

Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Milli Takım Antrenörü Salih Öztürk nezaretinde çalışmaları sürdüren milli takım sporcuları Kars'ta bol bol oksijen depoluyor.

Sporcularla birlikte 23-28 Ağustos tarihinde Polonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlık amacıyla Kars'a geldiklerini ifade eden İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Antrenörü Salih Öztürk, "16 tane sporcumuz var. Kars'ı rakımından dolayı, sahanın yeni olmasından ötürü birçok milli sporcunun burada antrenman yaptığı için tercih ettik. İnşallah burada güzel bir sezon geçirip, iyi bir antrenman yapıp, bundan sonradaki süreçte Ankara'da olan kampımızda devam edeceğiz. Oradan da Polonya'da yapılacak olan Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katılacağız" dedi.

İşitme engellilerin dışında Kars'ta kamp yapan sporcuların olduğuna dikkat çeken Öztürk, "İşitme engellilerin dışında yine burada kamp yapan Getaye Fisseha Gelaw, Etiyopya asıllı, Ankara'da yaşayan 6 yıldır Türkiye'de bulunuyor. Gazi Üniversitesi'nde doktora yapan bir sporcumuz, o da dünya çapında koşan, kendi sınıfında en iyilerden bir tanesi, onun da maratonda çok dereceleri var. Buradaki amacı yüksek rakımda antrenman yapıp, Eylül ayında yapılacak olan Berlin'deki, Berlin Maratonu'nda koşacak. İnşallah burada iyi çalışmasıyla Berlin'deki yarışmasında en iyi derecesini koşarak bizleri gururlandıracaktır" diye konuştu.

Kars'ı çok beğendiğini belirten Etiyopya asıllı atlet Getaye Fisseha Gelaw, "Gerçekten Kars antrenman için çok güzel, yüksek rakımı olduğu için. Eylül'de Berlin Maratonu'nda koşacağım. Bu yüzden hazırlanmaya başladık. Çift antrenman yapmak için buraya geldik. Hava güzel, her şey güzel, çok güzel bir şehir, çoğunlukla Ankara'da yaşıyorum. Ankara antrenman için bu kadar uygun değil. Okul var bundan dolayı çok şehirlere gitmiyorum. Ama ilk defa Kars'a geldim. Çok güzel olduğu için tekrar Kars'a geleceğim" şeklinde konuştu.

Antrenör Salih Öztürk, nezaretinde hazırlıklarını Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti'nde sürdüren İşitme Engelliler Milli takımı sporcuları sabah ve akşam olmak üzere günde 2 antrenman yapıyor. Milli sporcular Kars'taki hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ankara'ya dönecek. - KARS

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor
İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor
İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor
İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor
İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve...
Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve...
Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Aykut Kocaman Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:18:10. #1.16#

title