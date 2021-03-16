İşitme engelli yakınlarıyla iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İşitme engelli yakınlarıyla iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

16.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:16
İşitme engelli yakınlarıyla iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar

Batman'da 20 genç, işitme engelli akraba ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için açılan kursta işaret dili öğreniyor.

Batman'da 20 genç, işitme engelli akraba ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için açılan kursta işaret dili öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Batman Gençlik Merkezinde açılan işaret dili kursuna katılan gençler, işitme engellilerle rahat iletişim ve empati kurmak, onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Kurs eğitmeni Mesure Salman, haftanın 5 günü işaret dili eğitimi verdiğini söyledi.

Yaklaşık 20 öğrenciye işaret dili öğrettiğini aktaran Salman, öğrencilerin işaret dilini öğrenme konusunda istekli olduklarını belirtti.

"Kursa gelen öğrencilerin kimisinin arkadaşı, kimisinin akrabası, kiminin bir yakını işitme engelli." diyen Salman, "Öğrencilerimiz çevrelerindeki işitme engelliler ile rahat iletişim kurabilmek, onlarla rahat sohbet etmek ve onları anlamak için bu dili öğreniyorlar. Kursumuza katılanlar bu dili 3 ay gibi kısa bir zamanda öğrenebiliyorlar." dedi.

Kursiyerlerden Zeynep Akman da işitme engelli arkadaşlarının olduğunu belirterek, "Onlarla rahat iletişim kurabilmek için bu dili öğreniyorum. Gayet iyi bir eğitim alıyoruz. Şu an öğrendiklerimle iletişim kurabiliyorum." şeklinde konuştu.

Şevval Kaya ise işitme engelli bir kuzeni olduğunu ve kendisiyle rahat vakit geçirmek için bu dili öğrenmeye çalıştığını aktardı.

Aldığı eğitimin 2 ayı bulduğunu dile getiren Kaya, "Öğrendiklerimle kuzenimle iyi anlaşıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşitme engelli yakınlarıyla iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:18:38. #1.14#
title