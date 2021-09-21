İşitme engelli vatandaşlar Bodrum'un eşsiz koylarının tadını çıkardı - Haberler
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İşitme engelli vatandaşlar Bodrum'un eşsiz koylarının tadını çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Yerel

İşitme engelli vatandaşlar Bodrum'un eşsiz koylarının tadını çıkardı Bodrum Belediyesi'nin dezavantajlı kesimler için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor.

MARMARA (İHA) - İşitme engelli vatandaşlar Bodrum'un eşsiz koylarının tadını çıkardı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin dezavantajlı kesimler için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Belediye ve Marmara İşitme Engelliler Derneği iş birliği ile işitme engelliler, tekne turunda buluştu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Marmara İşitme Engellileri Derneği, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engellileri Haftası nedeniyle tekne turu düzenledi. Etkinliğe katılan 70'e yakın işitme engelli vatandaş, Bodrum'un eşsiz koylarının tadını çıkardı. Aralarında daha önce tekneye binmemiş kişilerin de bulunduğu tur organizasyonunda, gencinden yaşlısına herkes eğlenceli vakit geçirdi.

İşitme engelliler haftası dolayısıyla, bölgede birçok etkinlik yapmak istediklerini söyleyen Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen, "Belediyemizin destekleriyle çok güzel bir ortam sağladık arkadaşlarımıza. Bodrum'un güzel koylarını onlarla birlikte gezerek günümüzü değerlendiriyoruz. Belli bir yaşa gelip tekne turuna hiç katılmayan arkadaşlarımız var. Onlar ilk defa tekne turu yaptıkları gibi şu anda da çok mutlular. Değerli başkanımız Ahmet Aras'a bizlere bu güzel ortamı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bodrum'da 70'e yakın işitme engelli olduğunu söyleyen ve aralarında okuma yazma bilenlerin daha aktif ve sosyal aktivitelere katılım sağlayabiliyor olduklarına vurgu yapan Şen, "Okuma yazma bilmeyenleri de topluma kazandırmak adına, özel bir okuma yazma seferberliği uygulamak gerekiyor. Ayrıca ülkemizde çok sayıda işitme engelli birey var. Çocukları da engelli olan engelli ebeveynler var. Örneğin Bodrum'da, çocukları otizmli, kendileri işitme engelli anne baba var. Anne baba kendi içinde iletişim sağlarken zorluk yaşadığı gibi çocuklarıyla da bu problemi yaşıyorlar. Biz bu konuyla alakalı yetkililerden onlar adına destek istiyoruz. Çalışan ebeveyn izin alma sıkıntısı yaşayabiliyor, hastanede iletişim sıkıntısı olabiliyor. Bunlar o kadar önemli sorunlar ki. Bunların önüne geçebilmek için biz kılavuzlar olarak elimizden ne geliyorsa gönüllülük esasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Verilecek desteklerle çok güzel yol kat edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

İşitme engelli vatandaşlar Bodrum'un eşsiz koylarının tadını çıkardı

İşitme engelli vatandaşlar Bodrum'un eşsiz koylarının tadını çıkardı

İşitme engelli vatandaşlar Bodrum'un eşsiz koylarının tadını çıkardı

İşitme engelli vatandaşlar Bodrum'un eşsiz koylarının tadını çıkardı
İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Son Dakika Haberleri
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