İşitme engelli vatandaşlar, banka ve noterde işlem yapabilecek

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak başlatacakları yeni uygulama ile engelli vatandaşların Türk işaret dili tercümanı eşliğinde banka veya noter gibi resmi dairelere giderek işlerini halledebileceğini açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak başlatacakları yeni uygulama ile engelli vatandaşların Türk işaret dili tercümanı eşliğinde banka veya noter gibi resmi dairelere giderek işlerini halledebileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, iletişimde işaret dilini tercih eden işitme engelli vatandaşların, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden bireysel resmi işlemlerinde yardımcı olması amacıyla Türk işaret dili tercümanı talep edebileceğini ifade ederek, "Engelli vatandaşlar, Türk işaret dili tercümanı eşliğinde banka veya noter gibi resmi dairelere giderek işlerini halledecek. Bu hizmetten yararlanabilmek için il müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmak yeterli" dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Erişilebilirlik Yılı'nda hayata geçen uygulamanın 32 pilot ilde başlatıldığını ve en kısa zamanda 81 ile yaygınlaştırmayı hedeflediklerini işaret ederek, "Engellilerin iletişim engelini ortadan kaldırarak sosyal hayata karışmalarını amaçlayan bu uygulama hem erişilebilirliğin artırılması, hem de işitme engelli vatandaşların işlemlerini daha doğru ve hızlı yapmaları açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Selçuk, Türk işaret dili tercümanlarının iş yoğunluğunu belirlemek ve iş kalitesini artırmak amacıyla 'Türk İşaret Dili İş Takip Modülü' oluşturulduğunu belirterek, "Modülün oluşturulmasıyla işitme engelli vatandaşların kişisel talepleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri sistem üzerinden takip edilecek ve oluşması muhtemel iletişim sorunları ve karışıklıklar ortadan kalkacak. Aile Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılan modül günlük olarak tercümanlar ve ilgili birim tarafından doldurulacak. Modül hem işlerin takibini sağlayacak hem uzman personel üzerindeki iş yoğunluğunu hem de hizmet verilen alanların çeşitliliğini ortaya koyacak" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca, modül üzerindeki verilerden elde edilecek istatistiklerle Türk işaret dili tercümanı atamalarına da yön verileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı