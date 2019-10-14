İşitme engelli tenisçilerden mehmetçik'e selam

14.10.2019 14:45

DÜNYA İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefleyen 8 Türk milli sporcu, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral amacıyla kortta asker selamıyla fotoğraf çektirdi.

Antalya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası, Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'ndeki müsabakalarla devam ediyor. 18 ülkeden 90 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye 6 erkek, 2 kadın sporcuyla büyükler ve gençler kategorilerinde mücadele ediyor. Şampiyonada madalya hedefleyen milli sporculardan Mahmut Can Aydın, Emre Çınar Uğuzlar, Necati Görmez, Emir Vatansever, Tütem Banguoğlu, Berçem Kol, Hidayet Eren Kocatürk ve Gürkan Öztaş, maça çıkmadan önce Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e moral amacıyla asker selamı verdi.

Kaynak: DHA

İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı Antrenörü Hilal Şöhret, ev sahibi olarak katıldıkları Dünya Şampiyonası'nda 8 sporcuyla başarılı olmak istediklerini söyledi. 18 ülkeden 90 sporcunun yer aldığı turnuvada Türk bayrağını dalgalandırmak istediklerini vurgulayan Şöhret, "Dünya Şampiyonası'nda derece yapmak istiyoruz. 2020'de Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı, orada da sporcularımızın madalya kazanmalarını hedefliyoruz" dedi.Sporcuların müsabaka öncesi kortta asker selamı verdiğini dile getiren Şöhret, "Devletimiz ve milletimiz, bizler için askerlerimiz orada mücadele ederken, sporcularımız buradan onlara selam gönderdi. Moral ve destek salamı gönderdik" diye konuştu.Şampiyona pazar günü sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sporcuların asker selamı vermesiAntrenör Hilal Şöhret ile röportajMaçtan detay