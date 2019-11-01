İşitme engelli tenisçi, sesini madalyalarla duyurmak istiyor

01.11.2019 12:06

Almanya'da düzenlenecek 14. Avrupa Sağırlar Tenis Şampiyonası'nda dereceye girebilmek için sıkı çalışan milli sporcu Tütem Banguoğlu, kazandığı madalyalarla sesini duyurmak istiyor.

Ailesinin desteğiyle 2011'de tenis oynamaya başlayan 34 yaşındaki Banguoğlu, bir yıl sonra İşitme Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda ikinci oldu.

İzmir Buca Tenis Kulubünde 2016'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda ilk birinciliğini elde eden Banguoğlu, Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.

Şu ana kadar takım olarak 12 kupa, bireysel olarak da 15 madalya kazanan Banguoğlu, dünyanın her tarafında Türk bayrağını dalgalandırabilmek için mücadele ediyor. Banguoğlu, Almanya'nın Hamburg kentinde 24 Temmuz-1 Ağustos 2020'de düzenlenecek 14. Avrupa Sağırlar Tenis Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyor.

Banguoğlu: "Sessizce gözlerimizle oynuyoruz"

2. Dünya Sağırlar Tenis Şampiyonası için geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklama yapan Banguoğlu, çocukken tenisi çok sevdiğini, maçları izlerken hep tenis oynamayı ve kupa kazanmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Babasının desteğiyle ilk raketi eline aldığını aktaran Banguoğlu, o günden sonra elinden hiç bırakmadığı raketi hep başarı için sallamaya başladığını bildirdi.

Takım olarak pozitif düşünerek, enerjilerini arttırdıklarını ifade eden Banguoğlu, şunları kaydetti:

"İşitme engelli olunca birçok zorluk yaşıyoruz. Normal tenisçiler duyarak oynuyor ancak işitme engelliler farklı oynuyor. Biz duymuyoruz, sessizce gözlerimizle oynuyoruz. Gözlerimizi çok etkin kullanıyoruz. Topu iyi takip etmezseniz, bu size başarısızlık olarak döner. Bir kere sessizce sadece görerek oynayın o zaman ne hissettiğimizi anlarsınız. İşitme engelli olduğum için en çok iletişimde sorun yaşıyorum. Kazandığım madalyalarla sesimi duyurup, bana destek olsunlar istiyorum. Bireysel antrenörüm olursa çok daha başarılı olurum. Spora başlamadan önce yalnızlık da çekiyordum, spor çok iyi geldi."

Hilal Şöhret: "Çok çalışkan ve hırslı bir sporcu"

Milli takımın başantrenörü Hilal Şöhret de Banguoğlu'nun çok çalışkan ve hırslı bir sporcu olduğunu, teniste bir sporcunun 10 yılda yetiştiğini anlattı.

Tenise başlayan işitme engelli sporcu sayısının arttığını vurgulayan Şöhret, "Tenis onlar için kendilerini ifade edebilecekleri bir alan. Tenis oynayan işitme engelli sporcularımızı, Türkiye genelindeki işitme engelli dernekleri takip ediyor ve gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA