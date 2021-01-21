İşitme engelli tekvandocu Nazlı'nın hedefi olimpiyat madalyası

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi işitme engelli tekvandocu Nazlı Tanrıverdi (28), Brezilya'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'ndan madalya ile dönmek istiyor. İşi ve ailesinden arta kalan zamanlarını antreman yaparak geçiren Tanrıverdi, "Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldum ve madalya kazandım. Şimdi ise en büyük hayalim Brezilya'da yapılacak olan Olimpiyat Şampiyonası'nda madalya kazanmak bayrağımızı göndere çektirmek" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve özel bir firmada çalışan işitme engelli Nazlı Tanrıverdi, 9 yıl önce tekvando sporuna başladı. Katıldığı turnuvalarda dereceler alan Tanrıverdi, 2014 yılında kendisi gibi işitme engelli Selim Tanrıverdi ile evlenip, oğulları Miraç'ı dünyaya getirdi.

Oğlu 1 yaşında geldiklten sonra yeniden tekvandoya dönen Nazlı Tanrıverdi, işi ve ailesinden kalan zamanlarında antreman yapmaya başladı. 'BREZİLYA'DAKİ OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR'Mersin'de 2019 yılının mayıs ayında düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Nazlı Tanrıverdi, rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Tanrıverdi şimdi Dorukspor Kulübü'nde hocası Osman Demirel eşliğinde, Aralık ayında Brezilya'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. Tanrıverdi, "Bir fabrikada çalışıyordum, üç vardiya olduğu için idmana gitmek zor olsa da ben idman yapıyordum. 2014 yılında eşim Selim ile evlendim. Daha sonra oğlum Miraç, dünyaya geldi. Bir süre ara verdim ve Miraç 1 yaşına geldikten sonra tekrar tekvandoya başladım. Hem çocuk hem iş ve tekvando hiç zor olmuyor. Çalıştım ve bu çalışmanın ödülünü Mersin'de yapılan İşitme engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldum ve madalya kazandım. Şimdi ise en büyük hayalim Brezilya'da aralık ayında yapılacak olan Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı kazanmak, bayrağımızı göndere çektirmek" dedi.'EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'Özel bir firmada çalışan eşi Selim Tanrıverdi'nin kendisine büyük destek olduğunu ve idman yapabilmesi için oğluna baktığını belirten Tanrıverdi, "Benin en büyük destekçim eşim Selim. Bana, 'Sen idmana git ben çocuğa bakarım' demişti. O günden beri bu konuda çok büyük destek veriyor. Bu da bana büyük güç veriyor. Zor yok, çalışmak ve kazanmak var" şeklinde konuştu.'ÇOCUĞUNU EMZİRİRKEN ÇALIŞTI'

Tanrıverdi'nin 9 yıldır antrenörlüğünü yapan Osman Demirel, öğrencisinin çok hırslı olduğunu ve antrenmanlarını hiç bir zaman aksatmadan sürdürdüğünü söyledi. Demirel, "Nazlı, tekvandonun olimpik bir branş olduğu için işitme engellilerde de bir branşı bulunduğu için tekvando sporunu tercih etti. Geldi ve başladı. Spor hayatı sırasında evlendi ve 4 yaşında çocuğu var. Buna rağmen emzirmeyi bırakarak Türkiye şampiyonu olmak çalışmalarını sürdürdü. Bana maçlara katılmak istediğini söyledi. Ona emzirdiği çocuğu olduğunu söylediğimde, 'Olsun ben hazırım, kendimi iyi hissediyorum, başaracağım' dedi ve gidip aşardı. Rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu. Şuanda çalışmalar o kadar azimli ki eskiye oranla daha da ilerledi. Kesintisiz idman yapıyor ve hiç aksatmıyor. Aynı zamanda da gündüzleri özel bir kurumda çalışıyor buna rağmen Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor bu büyük başarıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN