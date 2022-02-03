İşitme engelli sporcular, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Turnuvası'nda, ikinciliği elde eden Manavgat Belediye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, takımı makamında ağırlayan Vali Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yazıcı, buradaki konuşmasında, hiçbir başarının kolay elde edilmediğini, karşılaşılan zorlukların başarıyı beraberinde getirdiğini belirtti.

Takımın bütün oyuncularını tek tek tebrik ettiğini kaydeden Yazıcı, "Sizler işitme engelli gençlerimize iyi birer örnek olduğunuzu görmek beni daha da mutlu ediyor. Onlar sizleri örnek alarak spor branşlarına yönelecekler ve sizler gibi birçok başarıyı Antalya'mıza getirecekler. Hep destekçiniz olduğumuzu unutmayın, başarılarınızın daim olmasını diliyorum." dedi.

Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Aydın ise 24-29 Ocak'ta Karabük'te yapılan Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Turnuvası'nda ikinci olduklarını kaydetti.

İşitme Engelliler Futbol Takımı olarak kurulduklarını ama elde ettikleri başarılardan sonra farklı branşlara yöneldiklerini vurgulayan Aydın, "Voleybol takımımızı 7 yıl önce kurduk. Son 5 senede 3 defa Türkiye şampiyonu, bir defa üçüncü, bu sene de ikinci olduk. İlimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.