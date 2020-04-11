SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› İşitme engelli sporcular evde form tutuyor - Spor
Türkiye, Spor

İşitme engelli sporcular evde form tutuyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında evde antrenman sistemi kurarak, 21 branşta 400 sporcusuna çalışma programları hazırladı.

11.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:39
İşitme engelli sporcular evde form tutuyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında evde antrenman sistemi kurarak, 21 branşta 400 sporcusuna çalışma programları hazırladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mahir Yazıcı, "Türkiye ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bizim camiamız da zor günler geçirmekte. Bu süreç içerisinde federasyonumuz milli takım sporcularını evlerinde antrene edebilmek, psikolojik destek vermek ve bünyesinde bulunan sporcu kulüp antrenörlerinden haberdar olabilmek, sürekli iletişim halinde kalmak amacıyla 21 branşta teknik direktör ve sorumlu antrenörler kanalıyla bir çalışma başlattık" dedi.

TİESF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Mahir Yazıcı, çok geniş bir camia olduklarını belirterek, "Uluslararası organizasyonlarımız dünyada, Avrupa şampiyonaları ve DEAF olimpiyatları olarak şekillenmektedir. Bünyemizde akademisyen, branşında tecrübeli antrenörler bulundurmaktayız. Bu süreçte, arkadaşlarımızla 21 branşta yaklaşık 400 milli sporcumuzu evlerinde moral, motivasyon ve antrene yapabilmek için milli takım antrenörleri grup oluşturduk. Bu grupta bulunan arkadaşlar kendi branşlarına uygun evde yapılabilir antrenman programları hazırladılar. Bu programları Türkiye genelindeki milli sporcularımıza gönderdiler. Her branşta sporcularımız bu programları günlük uygulayarak milli takım antrenörlerine video şeklinde gönderiyorlar. Biz de bu videoları federasyon sayfamızdan ve sosyal medyadan yayınlıyoruz" diye konuştu. 

Yaptıkları çalışmalar ile milli sporcuların yanında olduğunu ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini vurgulayan Asbaşkan Yazıcı, "Bu çalışmalarımızla sporcularımız evde kalıyor, antrenman yapıyor, psikolojik olarak kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Sürekli haberleştiğimiz için Türkiye genelindeki sporcu, antrenör, kulüp idareci ve camiamızın bireylerinden sağlık açısından psikolojik durumları açısından sürekli haberdar oluyoruz. Zor günlerde birbirimizle olan ilişkimizi ve dayanışmamızı kuvvetlendiriyoruz. Bizim federasyonumuzun amaçlarından biri de toplumda dört duvar arasına sıkışmış, sosyalleşmesi zorlaşmış işitme engelli bireylerin spor vasıtasıyla dış dünyaya açılmasını, topluma faydalı bir birey olmasını sağlamak. Bu süreçte bütün insanlar gibi işitme engelli bireylerin de psikolojileri agresif oluyor. Bu çalışmamızdan da çok verimli ve olumlu karşılıklar alıyoruz. Yaptığımız işin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dışarıdan da olumlu tepkiler alıyoruz" ifadelerini kullandı. 

- Ankara

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Spor
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Aleyna Tilki Esra Balamir Levent Yamanel
Spor Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: İşitme engelli sporcular evde form tutuyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 14:46:10. #1.15#
title