İşitme engelli sivil toplum kuruluşları Van'da buluştu
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Van, Güncel

İşitme engelli sivil toplum kuruluşları Van'da buluştu

İşitme engelli derneklerinin geliştirdiği, "İşitme Engelli STK'lar Birlikte Projesi" ile Türkiye'nin yedi bölgesindeki işitme engelli sivil toplum kuruluşları Van'da bir araya geldi.

10.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:28
İşitme engelli sivil toplum kuruluşları Van'da buluştu

İşitme engelli derneklerinin geliştirdiği, "İşitme Engelli STK'lar Birlikte Projesi" ile Türkiye'nin yedi bölgesindeki işitme engelli sivil toplum kuruluşları Van'da bir araya geldi.

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) Türkiye'nin yedi bölgesinde işitme engelliler alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını Van'da buluşturdu.

Avrupa Birliği desteği ile AB Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programının ikinci dönemi kapsamında yürütülen toplantı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü İlkay Gökdere, yaptığı açıklamada, yedi bölgede işitme engelliler alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi kararı aldıklarını söyledi.

Çalışmayı AB Başkanlığı ve sivil toplum sektörünün desteklediğini belirten Gökdere, "Van'da düzenlediğimiz toplantı üç gün sürdü. Toplantı sayesinde sivil toplum kuruluşları kurumsal kapasitelerini ve savunuculuk yönlerini güçlendirmiş oldu. Kamu kurumlarıyla bir araya gelen engelli sivil toplum kuruluşları sorun ve çözüm önerileri için fikir birliğinde bulundu. Çalışma neticesinde platform olma kararı aldı. Türkiye'de bu dernekler ilk defa platform çatısı altında birleşecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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