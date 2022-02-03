İşitme engelli Selim şampiyonada ikinci oldu

EDİRNE (İHA) - Burdurlu işitme engelli genç, Judo Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Edirne'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasına yurt genelinde çok sayıda sporcu katıldı. Burdurlu Selim Akalın şampiyonadan Türkiye ikincisi olarak şehrine döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Akalın'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURDUR

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