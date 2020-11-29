İşitme engelli şahıs, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı
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İşitme engelli şahıs, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

29.11.2020 20:58 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:02

İşitme engelli şahıs, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı Elazığ'da bir mezrada işitme engelli bir şahıs, öz çekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını kazara tüfekle yaraladı.

İşitme engelli şahıs, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir mezrada işitme engelli bir şahıs, öz çekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını kazara tüfekle yaraladı.Ağabeyin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Keban İlçesi Beydeğirmeni Köyü Mirali Mezrasinda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlit A. (38), yüzde 78 raporu bulunan işitme engelli kardeşi Mehmet A., arkadaşları S. A. ve İ. D. ile birlikte Elazığ'dan mezraya mantar toplamaya gitti. Mantar topladıktan sonra gurup manzaraya karşı özçekim yapmak istedi. Çekim yaptıkları sırada yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Mehmet A.'nın elindeki otomatik tüfek kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği ağabey ve 3 arkadaşı çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşitme engelli şahıs, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı
İşitme engelli şahıs, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı
İşitme engelli şahıs, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı
İşitme engelli şahıs, kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN CAN

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