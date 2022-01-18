İŞİTME ENGELLİ KIZLARI NİHAL'İ 3 GÜNDÜR ARIYORLAR - Haberler
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İŞİTME ENGELLİ KIZLARI NİHAL'İ 3 GÜNDÜR ARIYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde işitme engelli Nihal Babayiğit'ten (21), 3 gündür haber alınamıyor.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde işitme engelli Nihal Babayiğit'ten (21), 3 gündür haber alınamıyor.

Serik'te annesi Derya Babayiğit ile yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, pazar günü öğle saatlerinde, anneannesine gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. 3 gündür kızlarından haber alamayan aile, polise başvurdu. Nihal'in dün Antalya Otogarı yakınında bir kadınla görüldüğü haberini alan aile, aramalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Sosyal medya aracılığıyla tanışıp görüştüğü gençten şüphelenen aile, Batman'daki gencin ailesine ulaştı. Gencin yakınlarının Nihal'in Batman'da olmadığını belirtmesi üzerine Babayiğit ailesi kızlarını bulmak için araştırmaya devam etti.

Anne Derya Babayiğit, "Dün kızımı otogarda görmüşler. Kızımın bulunmasını istiyorum. Terminalde kızımın yanında bir kadın varmış. Sadece bunu biliyoruz. 3 gündür haber alamadık. Kızım sürekli evdeydi. Dışarıya çıkan bir çocuk da değildi. Polise kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.

İŞİTME ENGELLİ KIZLARI NİHAL'İ 3 GÜNDÜR ARIYORLAR

İŞİTME ENGELLİ KIZLARI NİHAL'İ 3 GÜNDÜR ARIYORLAR

İŞİTME ENGELLİ KIZLARI NİHAL'İ 3 GÜNDÜR ARIYORLAR

İŞİTME ENGELLİ KIZLARI NİHAL'İ 3 GÜNDÜR ARIYORLAR

İŞİTME ENGELLİ KIZLARI NİHAL'İ 3 GÜNDÜR ARIYORLAR

İŞİTME ENGELLİ KIZLARI NİHAL'İ 3 GÜNDÜR ARIYORLAR

İŞİTME ENGELLİ KIZLARI NİHAL'İ 3 GÜNDÜR ARIYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Antalya, Engelli, Batman, Pazar, Güncel, Haber

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