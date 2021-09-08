İşitme engelli Milliler Mamak'ta
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İşitme engelli Milliler Mamak'ta

İşitme engelli Milliler Mamak'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımı ekim ayında İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na Mamak'ta hazırlanıyor.

İşitme Engelliler Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımı ekim ayında İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na Mamak'ta hazırlanıyor.

İşitme Engelliler Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımı ekim ayında İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na Mamak'ta hazırlanıyor. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda faaliyetlerini sürdüren kadın basketbol takımı 5-20 Eylül, erkek basketbol takımı ise 1-15 Eylül tarihleri arasında kamp çalışmasını Mamak'ta tamamlayacak. Milli sporcuları Mamak'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Takımlarımıza ekim ayın İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na başarılar diliyor, göğsümüz kabartan başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum" dedi. - ANKARA

İşitme engelli Milliler Mamak'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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