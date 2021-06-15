İşitme engelli milliler Başkan Uysal'a forma hediye etti
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İşitme engelli milliler Başkan Uysal'a forma hediye etti

İşitme engelli milliler Başkan Uysal'a forma hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin tesislerinde sürdüren İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, Belediye Başkanı Ümit Uysal'a 07 numaralı milli takım forması hediye etti.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin tesislerinde sürdüren İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, Belediye Başkanı Ümit Uysal'a 07 numaralı milli takım forması hediye etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 18-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi tesislerinde sürdüren İşitme Engelliler Milli Takımı, Başkan Uysal'la bir araya geldi.

Milli takım antrenörü Serdar Eler, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz'ın da yer aldığı ziyarette, Başkan Uysal'a 07 numaralı milli takım forması hediye edildi.

Başkan Uysal ise İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı'nın Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceler etmiş, olimpiyat şampiyonu olmuş çok başaralı bir takım olduğunu belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda da size sonuna kadar güveniyoruz. Kupayla, ülkemize döneceğinize, bize bir gurur daha yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Muratpaşa, milli takımımıza uğurlu gelecek" diye konuştu. - ANTALYA

İşitme engelli milliler Başkan Uysal'a forma hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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