İşitme engelli milli voleybolcular "dünya şampiyonu" unvanını korumak istiyor
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İşitme engelli milli voleybolcular "dünya şampiyonu" unvanını korumak istiyor

İşitme engelli milli voleybolcular 'dünya şampiyonu' unvanını korumak istiyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Spor

İtalya'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, yeniden dünya şampiyonu olup unvanını korumayı hedefliyor.

İtalya'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, yeniden dünya şampiyonu olup unvanını korumayı hedefliyor.

İtalya'nın Terme kentinde 23 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren işitme engelli milli sporcular, Merkez Spor Salonu'nda günde çift antrenman yapıyor.

Milli takımın antrenörü Osman Çarkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Daha önce de dünya şampiyonluğu yaşadıklarını, İtalya'ya şampiyon olarak gideceklerini vurgulayan Çarkçı, "İyi bir takımımız var. Olimpiyat takımımızı muhafaza ediyoruz hatta bir iki oyuncumuz da ilave oldu. Bütün liglerdeki oyuncuları tarıyoruz. Bizlerin kriterlerine uyan oyuncularla konuşuyoruz. Kadromuzu daha da genişletmeye çalışıyoruz. Amaç, bayrağımızı dalgalandırmak, en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek, dünya şampiyonu olarak gideceğimiz İtalya'dan dünya şampiyonu olarak dönmek." diye konuştu.

Birinci kamplarını Antalya'da yaptıklarını, ikinci kamp yeri olarak da Karabük'ü seçtiklerini aktaran Çarkçı, kendilerine her türlü olanağı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bütün ilgililere teşekkür etti.

Takım kaptanı Cevat Şimşek ise "Hedefimiz dünya şampiyonasında çok çalışarak şampiyon olmak. Takım çok iyi, birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Şampiyon olmak için güven var. Kamp çok iyi gidiyor, günde 5 saat çalışıyoruz. Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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