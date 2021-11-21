İşitme engelli milli tekvandoculardan Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya - Haberler Spor
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İşitme engelli milli tekvandoculardan Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
İşitme engelli milli tekvandoculardan Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya

İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya elde etti.

İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada kadınlar ferdi poomsae dalında Türkan Teke'nin bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Türkan Teke, Sümeyye Menevşe, Birsen Özer'den oluşan kadınlar poomsae senkron takımının ise gümüş madalya aldığı kaydedildi.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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