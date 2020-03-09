SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› İşitme engelli milli güreşçiler, dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor - NİĞDE - Spor
Niğde, Spor

İşitme engelli milli güreşçiler, dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor - NİĞDE

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, haziran ayında Trabzon'da yapılacak Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda tüm kategorilerde takım halinde birincilik hedefliyor.

09.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:34
İşitme engelli milli güreşçiler, dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor - NİĞDE

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, haziran ayında Trabzon'da yapılacak Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda tüm kategorilerde takım halinde birincilik hedefliyor.

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Şahin, dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdürdükleri Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 80 sporcuyla katılacaklarını belirtti.

Şampiyonaya kadar 3 kamp planladıklarını aktaran Şahin, Niğde'deki ilk kampın verimli geçtiğini söyledi.

Şahin, önceki organizasyonlarda bütün yaş gruplarında hep kürsüde olduklarını anımsatarak, "Bütün kategorilerde takım olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bireysel olarak da 6-7 altın madalya hedefliyoruz. Çocuklarımıza güveniyoruz. Bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Madalya ve şampiyonluklar dışında başka amaçlarının da olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Topluma sağlıklı bireyler kazandırabilmek için çalışıyoruz. 'Güreşle engelleri aşıyoruz ve aştık' diye bir slogan belirledik. Bu çocukların çoğu üniversitede okuyor. Büyükler kategorisinde şampiyon olanlar devlet sporcusu nişanı elde ediyor. Hem işleri oluyor hem de maaş bağlanıyor. Toplumda örnek vatandaş haline geliyorlar. Bu da işin başka güzel boyutu. Sportif başarı illaki öncelikli hedefimiz ama böyle bir misyonu da üstlenmiş durumdayız."

Şahin, Trabzon'da yapılacak şampiyonada bütün sporculara başarı dileyerek, "İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda şampiyon olup şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, askerlerimize, kolluk kuvvetlerimize hepsine hediye etmek istiyoruz. Şampiyonluk kürsüsünde hep birlikte asker selamı vereceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Ahmet Talha Kacur: "Bir engel, başarıyı engellemez"

Olimpiyat üçüncülüğü ve 4 dünya ikinciliği bulunan milli sporcu Ahmet Talha Kacur da güreşe 7 sene önce başladığını anlattı.

Şampiyona hazırlıklarının güzel gittiğini dile getiren Kacur, "Haziran ayında yapılacak dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'nı dinletmek ve bayrağımızı hak ettiği yere, göndere çektirmek istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Şu dönemde ayrı bir duygu var, şehitlerimiz için daha çok istiyoruz. Bunlar bizi daha çok motive ediyor." şeklinde konuştu.

Kacur, bir kişinin engelinin olmasının bir şeyler yapmasına mani olmadığına da vurgu yaparak, "Hayata devam etmek, her zaman mücadele etmek lazım. Bir engel, başarıyı engellemez." değerlendirmesinde bulundu.

İşitme engelli milli güreşçiler, dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor - NİĞDE

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İşitme engelli milli güreşçiler, dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor - NİĞDE

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Spor
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Spor
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Spor
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Spor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar James Jeffrey Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Sinan Akçıl Çağla Şıkel Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Berkay Şahin İsmail Kartal
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: İşitme engelli milli güreşçiler, dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor - NİĞDE - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:28:24. #1.15#