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İşitme engelli milli futbolcu antrenmanlarını evine sığdırdı

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu Özlem Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenmanlarını evine sığdırdı.

İşitme engelli milli futbolcu antrenmanlarını evine sığdırdı
20.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:24

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu Özlem Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenmanlarını evine sığdırdı.

Henüz 6 aylıkken geçirdiği havale sonucu duyma kaybı oluşan Özlem Aktaş'ın hayatı, 5 yıl önce futbol antrenörü Ozan Çağrı Gül ile tanışmasıyla değişti.

Gül sayesinde spora ilgi duyan Özlem, severek oynadığı futbolda kısa sürede önemli mesafe katetti, 2017'den itibaren de ay-yıldızlı takımda forma giymeye başladı.

Golleri Brezilyalı eski yıldız futbolcu Roberto Carlos'un gollerine benzetilen ve "Takımın Carlos'u" olarak bilinen Özlem, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in desteği ve antrenörünün video konferans aracılığıyla işaret dilini kullanarak verdiği taktiklerle antrenmanlarını Bilecik'teki evinde sürdürüyor.

Özlem'in antrenman sahası bazen odası, bazen mutfak, bazen de salon oluyor.

Özlem Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli formayı giymekten duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdi.

İlk günkü heyecanını hala koruduğunu kaydeden Özlem, "Bu süreçte de formaya layık olmak ve gelecekte nice şampiyonluklara ulaşmak için evimde antrenmanlarımı yapıyorum. Hayallerim ve ülkemizin geleceği için evde kalarak her gün düzenli olarak çalışıyorum. Ailem ve antrenörüm de bana destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Gül: "Hayalleri için tüm engelleri aşacağız"

Antrenör Ozan Çağrı Gül, Özlem Aktaş'ın doğuştan futbol yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Özlem'in Kovid-19'a rağmen milli takım seviyesindeki kondisyonunu koruması için ara vermeden antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Özlem bu sıralar iki engelle mücadele ediyor. Daha önce antrenmanlarını ve çalışmalarını dışarıda ya da salonda yapıyordu, şimdi mecburen evinde çalışıyor. Video konferansla Özlem'le iletişim kurup yapması gerektiği şeyleri ona aktarıyoruz. Antrenmanları bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Özlem'in sokağa çıkmaması gerekiyor, imkanlarımız sınırlı ama hayalleri için biz tüm engelleri aşacağız."

Gül, Özlem'i bu süreçten güçlü bir şekilde çıkaracaklarını aktararak, "İlk zamanlarda Özlem'le işaret dili ile anlaşıyorduk, artık anlaşabilmek için gözlerimizi okumamız yetiyor. Baktığımız zaman birbirimizi anlıyoruz, Özlem benim ailemin bir ferdi gibi." diye konuştu.

Özellikle psikolojik olarak sporcusuna destek olduğunu vurgulayan Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece antrenman değil, mental açıdan onu rahatlatmak için çaba gösteriyorum. Fiziksel açıdan evinde yapacağı hareketler sınırlı ama bunu bir sisteme koyduk, aşama kaydederek ilerliyoruz. Bence olumsuzluklardan olumlu sonuçlar çıkartabiliriz, ülkece bu süreci güzel bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Evlerinde kalan sporcularımıza vakit bulup da okuyamadıkları kitapları okumalarını, izleyemedikleri filmleri izlemelerini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

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