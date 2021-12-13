İşitme engelli kuzenlerin yaşam mücadelesi

ADANA (İHA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak aileleriyle birlikte Adana'ya sığınan ve çadırlarda yaşayan doğuştan işitme engelli 3 küçük kuzen, kendilerine alınacak biyonik kulakla 'sesli dünya'ya kavuşmayı bekliyor.

Mahmud (45) ve Berivan (40) Hüso çifti, Suriye'deki iç savaştan 7 sene önce kaçarak Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine yerleşti. Burada tarım işçiliği yaparak hayatını idame ettiren çiftin Ferman isimli işitme engelli bir çocukları dünyaya geldi. Çift, çocuklarını hastaneye götürüp tedavi ettirtmedi.

Mahmud Hüso'nun erkek kardeşi Ahmed'in de 1 sene sonra Evin (4), 2 sene sonra da Rudin (2) isimli kızları işitme engelli olarak dünyaya geldi. Çadırda yaşayan ailelere yardım götüren Ogün Sever Okur, Hüso ailesini fark etti.

Aileyle ilgilenmeye başlayan Okur, çocukları hastaneye götürdü ve tedavi ettirmeye çalıştı. Yapılan tetkikler sonucu çocuklara biyonik kulak takılması gerektiği belirlendi. Devlet karşılamadığı için 3 çocuğa biyonik kulak takılması için gereken maddi desteği bulamayan Okur, sosyal medyadan çocuklar için yardım çağrısında bulundu.

Engelli 3 küçük kuzen, kendilerine alınacak biyonik kulakla 'sesli dünya'ya kavuşmayı beklerken baba Mahmud Hüso, "Çocukların kulakları duymuyor, konuşmuyorlar. Doğuştan böyle engelliler. Evin'i doktora götürdüm, tedavisi var ama para lazım. Ben çocukların duymasını istiyorum" diye konuştu.

Ogün Sever Okur ise hayırseverlere seslenerek, "Çocuklara biyonik kulak takılması gerekiyor. Evin'i hastaneye götürüp tetkikleri yaptırttık ve ona belli bir yaşa kadar biyonik kulak takılmalı. Diğer çocukların da hastaneye gitmesi lazım. Çok pahalı ameliyat ve cihazlar pahalı. Bu çocukların duyması, okuması lazım. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA