İşitme engelli kişiyi darbettiğine dair fotoğrafı sosyal medyaya yansıyan şüpheli hakkında gözaltı kararı
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İşitme engelli kişiyi darbettiğine dair fotoğrafı sosyal medyaya yansıyan şüpheli hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
İşitme engelli kişiyi darbettiğine dair fotoğrafı sosyal medyaya yansıyan şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettiğine dair fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettiğine dair fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer zanlılar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatının verildiği ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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