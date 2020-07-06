İşitme engelli eski milli sporcu Fevzi Durmaz 37 yaşında hayatını kaybetti Denizli'de, işitme engelli eski milli masa tenisi sporcusu Fevzi Durmaz, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de, işitme engelli eski milli masa tenisi sporcusu Fevzi Durmaz, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 5 yıl önce yatağa bağımlı kalan eski milli masa tenisi sporcusu Feyzi Durmaz, 3 gün önce rahatsızlanması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Durmaz, bugün solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şüphe üzerine Kovid-19 testi yapılan 37 yaşındaki Durmaz'ın test sonucunun pozitif çıktığı, fakat ölümünün buna bağlı olmadığı, akciğerlerinde sıkıntı görülmediği öğrenildi.

Kaynak: AA