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Samsung, Türkiye, Teknoloji

İşitme Engelli Çocukların Ailelerine Özel Eğitim

Koronavirüs salgınına karşı mücadele eden Türkiye'de evde kalan okul öncesi işitme engelli çocuklara Samsung'dan destek geldi.

31.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:49
İşitme Engelli Çocukların Ailelerine Özel Eğitim

Koronavirüs salgınına karşı mücadele eden Türkiye'de evde kalan okul öncesi işitme engelli çocuklara Samsung'dan destek geldi. Samsung Electronics Türkiye ve Çocuk Eğitim Derneği tarafından hayata geçirilen Ses Getirilenler projesi kapsamında açılan özel internet sitesinde ebeveynler okul öncesi işitme engelli çocuklara özel eğitim videolarına ulaşabiliyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim dönemi başladı, vatandaşlara da evde kalmaları yönünde çağrılar yapılıyor. İşitme engelli çocukların gelişimlerinin devamlılığı için de eğitimde devamlılık büyük önem arz ediyor. Samsung, bu zorlu süreçte evde kalmak zorunda olan okul öncesi işitme engelli çocuklar ile aileleri için harekete geçti. Evden eğitimin önem kazandığı dönemde Ses Getirenler platformundaki eğitim içerikleri günden güne artıyor, uzman kadro genişletiliyor. Bu kapsamda 40'ın üzerinde uzman akademisyen, aileler için öneri videolarının yanı sıra 400'ün üzerinde işitme engelli çocuk ve ailesi ile hazırlanan eğitici videolardan oluşan içerikleri artırıyor. Sitede ayrıca koronavirüsten korunma konusunda bilgilendirici videolar da bulunuyor. Bu videolarla aile danışmanları ve psikologlar salgından dolayı endişeleri olan ailelere destek verecek.

Samsung Electronics Türkiye ve Çocuk Eğitim Derneği tarafından 2 yıldır devam eden 0-5 yaş arası veya henüz ilkokula başlamamış işitme engelli çocukların yaşıtlarıyla paralel gelişim göstermelerini hedefleyen Ses Getirenler projesi, 2 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Aileler, zengin eğitim içeriklerine site üzerinden erişebiliyor, aynı zamanda 0549 720 17 98 numaralı Aile Danışma Hattı'ndan iletişime geçebiliyor. Aileler, sitede yer alan Aile Danışmanı linkine tıklayarak ulaşabilecekleri formu doldurarak sorularını iletebiliyor. Her gün 10 kişilik uzman kadrodan oluşan danışmanlar, gün içerisinde geri dönüş yaparak ebeveynlerin sorularını yanıtlıyor.

Sitede evde ders çalışma tekniklerini içeren Aile Destek videoları haricinde Uzman Videoları bölümünde uzman doktor, odyolog, konuşma terapisti ve özel eğitim uzmanı, okul öncesi eğitim ve erken çocukluk dönemi alanlarında çalışan akademisyenler tarafından hazırlanmış videolar ve Aile Videoları bölümünde işitme engelli çocuğu olan ailelerin hayat tecrübelerini paylaştığı videolar yer alıyor. Ayrıca evdeki malzemelerle yapılabilecek eğitim materyallerine ilişkin video içerikleri bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

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