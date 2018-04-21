İşitme Engelli Çocuklardan 23 Nisan Etkinliği

Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, işitme engelli çocukların gösterisi ilgi gördü.

Özel bir eğitim kurumunun, merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlediği programda, işitme engelli çocuklar dans gösterisi sundu, şiirler okudu, şarkılar seslendirdi.

Özel eğitim kurumu müdürü Lütfü Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 150 işitme engelli öğrenciyle gösteri hazırladıklarını söyledi.

Çocukların doyasıya eğlendiğini anlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Amacımız işitme engelli çocuklarımızın, işiten çocuklarımızdan hiçbir farklarının olmadığını, onların da yeteneklerinin, konuşma becerilerinin diğer çocuklar gibi olduğunu göstermek. Çocuklar, işitme engellerinden dolayı içine kapanık olabiliyor. Bu tür etkinlikler ve aktiviteler, işitme engelli çocukların, diğer çocuklardan hiçbir eksikliklerinin olmadığını gösteriyor."

Etkinliğe çocuğuyla birlikte katılan velilerden Abdurrahim Çavuşoğlu da çocukların bu tür etkinlikler sayesinde öz güvenlerinin arttığını belirterek, etkinliğin çocuklar kadar kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Sude Ezel Yıldırım etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.

Mir İbrahim Kaya, 23 Nisan'ı bütün çocuklar gibi kendilerinin de kutladığını, arkadaşlarıyla birlikte dans edip şarkı söyleyerek mutlu olduklarını ifade etti.