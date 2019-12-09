İşitme Engelli çocuklara tiyatro gösterisi

09.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:03

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezinde işaret dili eğitimi alan çocuklar, işitme engelli 200 çocuğa 'Konuşan Eller' adlı bir tiyatro gösterisi düzenledi.



Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde işaret dilimi eğitimi alan çocuklar, Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Okulu'nda eğitim gören 200 işitme engelli öğrenci için Yunus Emre Kültür Merkezi'nde özel bir gösteri düzenledi.



60 işaret diliyle; tiyatro oynadıktan sonra, işitme engelli öğrencilerine halk oyunu gösterileri sunuldu. Daha sonrasında öğrencilerle işaret diliyle şarkılar söylendi.



Burada bir konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı her zaman engelli öğrencilerin ve ailelerin yanında olacaklarını ifade etti.



Çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA