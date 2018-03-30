İşitme Engelli Çocuk İlk Kez Annesinin Sesini Duydu

Doğuştan işitme engelli 14 yaşındaki Gıorgı Edıberıdze, Gaziantep'te takılan işitme cihazı ile ilk kez annesinin sesini duydu.

Doğuştan işitme engelli olan Gürcistanlı Gıorgı, ülkesinde takılan cihazın kırılması üzerine arayış içerisine girdi. Osmaniye'de yerel TV temsilcisi Latif Kaplan'a ulaşan aile, Kaplan'ın aracılığıyla Gaziantep'te bir merkeze gitti. Gıorgı, merkezde takılan cihazın annesi Inga Gabısonıa'nın sesini ilk kez duydu. Gıorgı'nin sevinci ise kameraya yansıdı.

Çocuğuna ilk defa sesini duyurmanın mutluluğunu yaşayan anne Inga Gabısonıa, "Çocuğumun sesi çok iyi geliyormuş. Kendisi gayet memnun hatta ben ilk etapta çok korkmuştum belki ses onu rahatsız eder diye. Çocuğumu dünyaya şimdi getirmişim gibi hissediyorum. Allah herkesten razı olsun bize yardım ettiler. Çok heyecanlıyım, duyduğu ilk ses benim sesim oldu" dedi.

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Tuğçe Apaydın ise Gıorgı'nin işitmesi ve konuşması ile ilgili güzel gelişmeler beklediklerini belirterek, "Bu şekilde yaptığımız işitsel implantlarda biz oldukça başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. Hastamız daha önce implantını kullanıyormuş fakat Gürcistan'da ameliyat olmuş. İç parça ve dış parçadan oluşan implantının iç parçası kırılmış. Tekrar iç parçanın yenilenmesi yapıldı ve sonrasında da dış parçayı bugün teslim ettik. Bundan sonraki süreçte işitsel rehabilitasyon ile birlikte güzel bir gelişme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkçe konuşmasını istiyoruz"

Latif Kaplan ise işitme engelli çocuğun Türkçe konuşmasını istediklerini söyleyerek, "Bütün hayırsever insanların katkıları sonucu bu oğlumuza ilk defa ses duyurmuş olduk. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Bu artık bizim evladımız. İlk sesi Türkiye'de duydu ve inşallah Türkçe konuşmasını öğrenmesini istiyoruz. Türkçeyi öğrenince daha mutlu olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP