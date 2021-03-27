İşitme engelli çiftin nikah akdi, çevirmen eşliğinde gerçekleştirildi
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İşitme engelli çiftin nikah akdi, çevirmen eşliğinde gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İşitme engelli çiftin nikah akdi, çevirmen eşliğinde gerçekleştirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işitme engelli Özay Öztürk (29) ve Cansu Kamaçin (25) çiftinin nikah akdi, çevirmen eşliğinde gerçekleştirildi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde işitme engelli Özay Öztürk (29) ve Cansu Kamaçin (25) çiftinin nikah akdi, çevirmen eşliğinde gerçekleştirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal medya üzerinden tanışan Özay Öztürk (29) ve Cansu Kamaçin (25), ilişkilerinin ilerlemesinin ardından evlilik kararı aldı.

İşitme engelli çiftin nikahını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıyarken, nikah akdi çevirmen eşliğinde gerçekleştirildi.

Çok özel bir nikah gerçekleştireceğini ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok özel bir nikah gerçekleştireceğiz hep beraber. Burada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Biraz yavaş yavaş gidelim çevirisi yapılacak çünkü. Özay, bizim çok çalışkan bir kardeşimiz ve belediyemizde bizlerle beraber çalışıyor. Bizim ekibimizde. Bizim evladımız, kardeşimiz. Hanımefendi de artık bizim gelinimiz, bizim kızımız, aileden biri oldu artık. Ben bu güzel mutluluğu bir an önce gerçekleştirmek istiyorum."

Taban'ın konuşmasının ardından nikaha geçildi. İşaret Dili Çevirmeni Leyla Ahıskalı aracılığı ile genç çifte, "İyi günde, kötü günde, hastalıkta sağlıkta, bir ömür boyu mutlu olmak için, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan birbirinizi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusu soruldu.

Genç çiftin, "Evet" cevabı, yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

İşaret Dili Çevirmeni Leyla Ahıskalı aracılığı ile nikahın ardından Cansu Kamaçin ile ilişkileri hakkında konuşan Özay Öztürk, "Facebook'tan tanıştık. Konuştuk, sohbet ettik. Daha sonra buluştuk. Tekrar tekrar konuştuk. Sevgili olmaya başladık. Sohbetimiz ilerledi, anlaştık. Sonra evlenme teklif ettim. Aileler anlaştı, nişanlandık. Doktor kontrolüne gittik. Her şey hazırlandı. Nikah dairesine evrakları verdik. Belediye başkanımız geldi. Nikahımız kıyıldı, çok memnun kaldık" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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