İşaret diliyle bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler

İşaret diliyle bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler İşitme engelli genç tercüman aracılığıyla dünyaevine girdi Kocaeli'de yaşayan işitme engelli Sibel ve Semih çifti, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nda nikah masasına oturarak ömür boyu mutluluk için işaret diliyle 'Evet' diyerek...

İşaret diliyle bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler

İşitme engelli genç tercüman aracılığıyla dünyaevine girdi

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan işitme engelli Sibel ve Semih çifti, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nda nikah masasına oturarak ömür boyu mutluluk için işaret diliyle 'Evet' diyerek dünyaevine girdi.

İşitme engelli Sibel Ateş ve Semih Çağlar (27), 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nda hayatlarını birleştirdi. İşaret Dili tercümanı Betül Tonyalıoğlu eşliğinde kıyılan nikahla genç çift, bir ömür mutluluğa işaret dili ile 'Evet' dediler. Genç çiftin mutluluklarına ortak olan yakınları, çiftin mutlu anlarına alkışlarla eşlik ettiler.

"Mutlu bir aile planlıyoruz"

Ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen damat Semih Çağlar, "Biraz görüştük ve ardından evlenmeye karar verdik. Birbirimizi çok seviyoruz ve mutlu bir aile planlıyoruz. Bugün 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı günü. Bu günümüzü de kutluyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hastaneye ya da başka bir yere gittiğimizde her zaman destek alıyoruz. Tercümanlar oldukça bizim iletişimimiz kolaylaşıyor" dedi.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan İşaret Dili tercümanı Betül Tonyalıoğlu ise, "Mesleğimi severek yapıyorum. Türk İşaret Dili Bayramı'nda böyle bir ana tanıklık ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik