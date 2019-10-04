İşitme engelli çift işaret diliyle "evet" dedi

04.10.2019 12:16

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde işitme engelli çift, nikah masasında işaret diliyle "evet" diyerek dünyaevine girdi.

Bir süre önce çevresindekilerin yardımıyla tanışan işitme engelli Hatice Kırhan ile Ömer Yürüme evlenme kararı aldı. Siverek Belediyesi Evlendirme Dairesine müracaat eden çift, işlemlerini tamamlayarak nikahlarını kıymak için gün aldı.

Belediye nikah salonunda düzenlenen törende, nikah memurunun işitme engelli çifte yönelttiği soruları, Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Hatice Torus işaret diliyle çifte iletti. Çift, işaret diliyle "evet" diyerek nikah defterini imzaladı.

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, genç çifti mutlu gününde yalnız bırakmayarak nikah şahitliği yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından çifte mutluluklar dileyen Şeyhmus Aydın, evlilik cüzdanını geline verdi ve çifte buzdolabı hediye etti.

Çift, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürü işaret diliyle yaptı.

Nikah törenine, çiftin aileleri ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA