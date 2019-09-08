İşitme engelli bisikletçiler dünya şampiyonası'na hazır

08.09.2019 21:48

2020 Tokyo Olimpiyatları için son puan toplama yarışları olan Uluslararası Grand Prix Velo Erciyes ve Tour Of Central Anatolia bisiklet yarışları, Kayseri'de yapıldı. Gaziantep'te düzenlenecek olan İşitme Engelliler Bisiklet Dünya Şampiyonası'na Kayseri'de hazırlanan Türkiye İşitme Engelliler Milli Bisiklet Takımı sporcuları da yarışlarda mücadele etti.

153 kilometrelik son yarış, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde tamamlandı. Yarış sonucunda ferdi etap kategorisinde Salcano Sakarya takımından Onur Balkan 1'inci, Belarus takımından Mikolas Shumov 2'nci, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye takımından Ahmet Örken 3'üncü oldu. Dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları verildi.

ESKİCİ: KAYSERİ'DE BİSİKLET FESTİVALİ YAŞANDI

Kayseri'de 3 gün boyunca bisiklet festivali yaşandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Yarışlar ilk gün Develi ilçesinde yapıldı. Müsabakalar kazasız belasız sona erdi, önceliğimiz buydu. Şehrimizin tanınırlığına katkı sağlamayı amaçladık. 3 gün boyunca 15 ülkeden 150 sporcuyu ağırladık. Burada yapılan yarışlar sonucunda başarıların Türk sporculardan gelmesi ve sporcularımızın olimpiyat yolunda puanlar alması bizi memnun etti. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada, Gaziantep'te yapılacak olan İşitme Engelliler Bisiklet Dünya Şampiyonası'na Kayseri'de hazırlanan Türkiye İşitme Engelliler Milli Bisiklet Takımı'nın 6 sporcusu Uluslararası Grand Prix Velo Erciyes ve Tour Of Central Anatolia bisiklet yarışları için mücadele eden sporcularla birlikte yarıştı.

Erciyes Dağı'nda kamp yaptıklarını söyleyen İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Yiğit, "Kamp yaptığımız zaman zarfında sporcularımızın tecrübe kazanması için 2 uluslararası yarışla katılacağız. Gaziantep'te 28 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan İşitme Engelliler Bisiklet Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Kayseri'deki yarışlar sporcularımıza iyi bir tecrübe oldu. Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanıp tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

İlk kez uluslararası yarışa katıldığını söyleyen işitme engelli sporcu Ufuk Geyik, "Duyanlarla birlikte yarıştık. Zorlu bir parkurdu. Onlarla birlikte yarışabilmek benim için gurur verici. Yarışı tamamlayabildiğim için çok mutluyum. Kayseri'de kamp yaptık. 100-150 kilometrelik mesafede alıştırma yaptık. Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'e girmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA