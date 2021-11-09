İşitme engelli bireylere afet eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından olası bir deprem ve diğer afetlerde işitme engelli bireylere afet öncesi ve sonrasına yönelik eğitim verildi.

Tedbir-i Mekan Projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca Hüma Hatun Kampında, uzman personel tarafından 65 yaş üstü kişiler özelinde işitme engelli bireylere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, işitme engelli bireylere yönelik düzenlenen afet eğitiminde Büyükşehir Belediyesi Sismoloji Merkezi İnceleme ve Deprem Eğitim Merkezi uzmanları tarafından afet öncesi bina ve evlerde neler yapılmalı, afet sırasında hangi pozisyonlarda durulmalı ve afet sonrasında yapılması gerekenler gibi davranışlar anlatıldı.

Eğitimde ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Sismoloji Merkezi İnceleme ve Deprem Eğitim Merkezi uzmanı tarafından afet öncesi ve sonrası yönelik sunum şeklinde bilgilendirme yapıldı. İki çocuk izleyici, uzman gözetiminde depremde hayati öneme sahip çök-kapan-tutun hareketi yaptı. Uzmanın ve bilgilendirici videolardaki sesler işitme engelli bireylere bir personel tarafından işaret dilinde tercüme edildi. - KOCAELİ