İşitme engelli bireyler, şiddet gören hayvanlar için sessiz kalmadı
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İşitme engelli bireyler, şiddet gören hayvanlar için sessiz kalmadı

İşitme engelli bireyler, şiddet gören hayvanlar için sessiz kalmadı İşitme engelli bireyler, "Hayvanları sevelim" mesajı verdi Şiddet gören hayvanlar için kamera karşısına geçen işitme engelli bireyler sosyal farkındalık çalışması başlattı Covid-19 salgını dolayısıyla zamanlarının...

İşitme engelli bireyler, şiddet gören hayvanlar için sessiz kalmadı
16.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:16

İşitme engelli bireyler, şiddet gören hayvanlar için sessiz kalmadı

İşitme engelli bireyler, "Hayvanları sevelim" mesajı verdi

Şiddet gören hayvanlar için kamera karşısına geçen işitme engelli bireyler sosyal farkındalık çalışması başlattı

ANKARA - Covid-19 salgını dolayısıyla zamanlarının çoğunluğunu evlerinde geçiren işitme engelli 25 birey, hayvanlar üzerinde uygulanan şiddeti çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları videoyla, hayvanlara yöneltilen şiddete farkındalık oluşturmak isteyen işitme engelli bireyler, kısa zamanda çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşitme engelli bireyler, Covid-19 salgını dolayısıyla evde kaldıkları sürede hayvan dostlarını unutmadı. Kendi imkanlarıyla evlerinde besledikleri kedilerle birlikte kamera önüne geçen işitme engelli bireyler; eziyet ve şiddet gören hayvanlar için sosyal farkındalık çalışması başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de normalleşme sürecine girildiğine dair yaptığı açıklamanın ardından Bilim Kurulu toplantısı esnasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da, 'Kontrollü Sosyal Hayat' başladı vurgusuyla bu döneme bir isim vermişti. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla ekonomik, sosyal, kültürel yönde birçok faaliyet ertelendi veya iptal edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün, korona virüsün yarasa kaynaklı olduğunu bildirmesi üzerine, sokak hayvanlarına karşı tepkinin de olumsuz yönde seyrettiği görüldü. Darp edilen, eziyet gören, canice öldürülen hayvanlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden işitme engelli 25 birey, gerek evcil gerekse sokak hayvanları için bir farkındalık çalışması başlattı. İşitme engelli 25 birey, evcil hayvanlarıyla kamera önüne geçerek hayvanlara yöneltilen şiddeti, eziyeti ve vahşeti işaret dilini kullanarak eleştirdi.

İsimleri; Sochi, Balım, Kara, Mavo, Miço, Tom, Mila, Ceku, Kocmira, Mia, Ateş, Toprak, Leo, Boncak, Hamur, Pamuk, Duman, Samuray, Sakız, Şeker, Portakal, Paşa, Duman, Patik, Wess & Rose olan kedileriyle kamera karşısına geçen işitme engelli bireyler, hazırladıkları videoyla sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşitme engelli bireyler, işaret dilini kullanarak; "Eziyet etmek yok", "Şiddet yok", "Dövmek yok", "Kesmek yok" gibi ifadelerle hayvanlara yöneltilen şiddeti gözler önüne serdi. Sosyal medya üzerinden paylaştıkları videonun sonunda ise işitme engelli 25 birey hep birlikte, "Hayvanları sevelim" mesajını verdi.

İşitme engelli bireyler, şiddet gören hayvanlar için sessiz kalmadı

Kaynak: İHA

Manşet

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