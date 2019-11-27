İşitme engelli Baykal umre hayaline dini bilgiler yarışması ile ulaştı

27.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58

Elazığ'da işitme engelli İlknur Baykal (32), kutsal toprakları görme hayaline dini bilgiler yarışmasında elde ettiği birincilik ile ulaştı.

Kendisi gibi işitme engelli olan 14 yıllık eşi Ahmet Baykal'ın iki yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığının işitme engellilere yönelik düzenlediği yarışmada derece elde edip umreye gitmesinden etkilenen İlknur Baykal, Elazığ İl Müftülüğünün açtığı Kur'an kursuna katıldı.

Burada Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen işitme engellilere yönelik umre ödüllü dini bilgiler yarışmasına eşi Ahmet'in desteği ile hazırlanan Baykal, yarışmada birinci olmayı başardı.

Baykal, böylelikle işaret dili ile Kur'an-ı Kerim öğrendi ve yıllardır hayalini kurduğu kutsal topakları görme hayalini yakaladı.

"Çok duygulandım"

İki çocuk annesi Baykal, tercümanı aracılığıyla, AA muhabirine, çocukluğundan beri görmek istediği kutsal topraklara eşinin kendisine örnek olaması dolayısı ile kavuştuğunu belirtti.

Eşinin umreye gitmesinin kendisini umutlandırdığını belirten Baykal, şu ifadelere yer verdi:

"Küçüklüğümden beri hep kutsal topraklara gitme hayali kuruyordum ama maddi sıkıntı dolayı bu bana imkansız geliyordu. İki yıl önce erkek işitme engelliler için Kur'an kursu açılmıştı. Eşim bu kursta birinci olmuştu. Ödül olarak eşimi umreye gönderdiler. Umreden geldikten sonra bana kutsal topraklarda ki her şeyi anlatınca çok duygulandım."

Yarışma için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Baykal, şöyle dedi:

"İlk başta çok zorlandım ama eşimin desteği ile başardım. Ben de eşim gibi sınavda birinci oldum. Bu benim en büyük hayalimdi. Çok şükür şimdi o hayalime kavuşacağım. Çifte mutluluk yaşıyorum hem Kur'an öğrendim hem de umre hayalim gerçek oldu."

"Birlikte çok mücadele ettik"

Ahmet Baykal (37) da daha önce de kendisinin sınavda birinci olduğunu ve umreye gittiğini anımsatarak, "Umreden döndükten sonra eşim çok duygulanmıştı. Eşim de gitmek istiyordu. Onunla çok çalıştık. Çok şükür bugün ikimiz de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Farkındalık oluşturuyor

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü ve Kur'an kursu hocası Mustafa Apaydın, işitme engellilere Kur'an kursu eğitimi vererek onların eksik yönlerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları etkinliklerde engellilerin motive edilmesi için çeşitli ödülleri verildiğini dile getiren Apaydın, İlknur Baykal'ın umre hayalini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu tür kurslar farkındalık oluşturmak diğer engellileri Kur'an ile tanıştırmak için büyük bir katkı sunuyor." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA