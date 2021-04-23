İşitme engelli arkadaşları için 23 Nisan klibi çektiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşitme engelli arkadaşları için 23 Nisan klibi çektiler

İşitme engelli arkadaşları için 23 Nisan klibi çektiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, işitme engelli arkadaşlarına yönelik işaretlerle 23 Nisan klibi çektiler.

Van'da Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, işitme engelli arkadaşlarına yönelik işaretlerle 23 Nisan klibi çektiler.

Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeni Şenay Bahçe, öğrencileriyle birlikte 23 Nisan'da farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrencileriyle birlikte İşitme engelli öğrenciler için 23 Nisan klibi çeken Bahçe, uzaktan eğitimin yapmak istenilene engel olmayıp, sadece başka bir boyut kattığını dile getirdi. Bu süreci öğrencileriyle dolu dolu geçirdiklerini aktaran Şenay Bahçe, iki hafta gibi kısa bir sürede işitme engelli öğrenciler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı klibini çekerek onlara hediye ettiklerini söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Gri pasaport düzenledikleri kişileri yurt dışına çıkaran zanlılardan 2'si tutuklandı
Gri pasaport düzenledikleri kişileri yurt dışına çıkaran zanlılardan 2'si tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Burak Sergen Toprak Sergen
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İşitme engelli arkadaşları için 23 Nisan klibi çektiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 17:57:43. #1.16#

title