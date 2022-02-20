İşitme engelli anne babanın kızı, herkes onları anlasın diye işaret dili eğitimi veriyor

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da işitme engelli bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya gelen Emine Biçim, herkesin engellileri anlaması için işaret dili eğitimi veriyor.

Bursa'da yaşayan Emine Biçim (42), işitme engelli bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya geldi. Ailesinin yaşadığı zorlukları yaşayarak öğrenen Biçim, daha fazla işitme engelli zorluk çekmesin diye işaret dilini herkese öğretmek için girişimde bulundu. 9 yıl önce Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitmeni olarak göreve başlayan Biçim, Bursa'da okullar ve resmi kurumları tek tek gezerek işaret dili eğitimi veriyor. Verdiği eğitimlerden işaret dilini öğrenen kişiler, engelli vatandaşları daha rahat anlayıp onlarla iletişim kuruyor.

Mümin ve Yurdanur Kıvcı'nın çocuğu olarak dünyaya geldiğini ifade eden Emine Biçim, "Annem ve babam işitme engelliydi. İkisi de sonradan işitme engelli olduğu için ben ve kardeşlerim konuşuyoruz. Bizde işitme kaybı yok, ben büyürken annem ve babam işitme engelli olduğu için zorluklar yaşadım. İstediğim her şeyi aileme anlatamıyordum. Zaman içinde işaret dilini öğrendim. Büyürken yaşadığım problemlerimi aileme anlatmak istedim ama anlatamadım. Anlatsam onlar bana yardımcı olamayacaktı. Bana 9 yıl önce işaret dili öğretmenliği yapar mısın diye teklif geldi. Bu teklifi hemen kabul ettim. İşitme engellilerin desteğe ve yardıma ihtiyacı var, ben tek başıma çok az kişiye yardımcı olurum ama öğrettiğim kimseler de öğrenirse daha fazla destek olur diye düşündüm. Buradaki amaç tam işaret dilini öğrenmelerini sağlamak değil, işitme engellilerle karşılaştıkları zaman onları azda olsa anlamak, yardımcı olmak, yön göstermek için işaret dilini öğrenmelerini istiyorum" dedi. - BURSA