İşitme engelli 15 yaşındaki Elif, 'Başaramazsın' dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İşitme engelli 15 yaşındaki Elif, 'Başaramazsın' dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu - Haberler
Şahinbey

İşitme engelli 15 yaşındaki Elif, 'Başaramazsın' dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu

İşitme engelli 15 yaşındaki Elif, 'Başaramazsın' dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu Ailesi dahil hiç kimsenin inanmadığı işitme engelli Elif Küçükarslan, gizli gizli yaptığı sporda ilk önce Türkiye şampiyonu oldu şimdide gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

08.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:11
İşitme engelli 15 yaşındaki Elif, 'Başaramazsın' dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu

İşitme engelli 15 yaşındaki Elif, 'Başaramazsın' dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu

GAZİANTEP - Ailesi dahil hiç kimsenin inanmadığı işitme engelli Elif Küçükarslan, gizli gizli yaptığı sporda ilk önce Türkiye şampiyonu oldu şimdide gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Babasını 15 yaşında kaybettikten sonra yaşadıkları köyden Şahinbey ilçesine taşınan işitme engelli Elif, 2009 yılında judo ile tanıştığını söyledi. Ailesinin dahi 'başaramazsın' diyerek izin vermediği belirten Küçükarslan, "Ailem ilk başta izin vermedi ama kaçak bir şekilde antrenmanlara giderek sporu yaptım. Türkiye şampiyonu olarak kendimi aileme kanıtladım. Fransa'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim ve birinci olmak istiyorum" dedi.

Asosyal bir yaşam tarzına sahip olduğunu bunu da spor ile aştığını ifade eden Küçükarslan, "Spordan önce çok fazla kiloya sahiptim bu spora başladıktan sonra 67 kilodan 48 kiloya indim. Engelimden dolayı kimseyle iletişim kurmuyordum spor bana bu yönde de katkısı oldu sosyalleştim" şeklinde konuştu.

Yaşadığı en büyük sıkıntının 'iletişim' olduğunu söyleyen Küçükarslan, "İnsanlarla iletişimde çok zorlanıyorum istiyorum ki herkes işaret dilini bilsin, öğrensin bunun için toplu alanlarda sorunlar yaşıyorum. Birilerine derdimi anlatmak için mecburen bir yere yazmak zorunda kalıyorum bu yüzden en fazla yaşadığım sıkıntı iletişim" ifadelerine yer verdi.

"Tüm engelli arkadaşlarımın hepsini spor yapmaya davet ediyorum" diyen Küçükaslan, şu anki halini spora borçlu olduğunu kaydetti.

İşitme engelli 15 yaşındaki Elif, 'Başaramazsın' dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İşitme engelli 15 yaşındaki Elif, 'Başaramazsın' dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haberler
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haberler
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Dilek Yaman Defne Samyeli
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Abdülkadir Ömür Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: İşitme engelli 15 yaşındaki Elif, 'Başaramazsın' dedikleri sporda Türkiye şampiyonu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:49:44. #1.15#