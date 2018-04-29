Isırılan Muhtar Sokak Köpeklerinin Toplanmasını İstedi

Sivas'ın Hafik ilçesinde sokak köpeklerine ısırılan Çay Mahallesi Muhtarı Abdullah Hiçyılmaz (50), sokak köpeklerinin toplatılmasını istedi.

Hiçyılmaz, yaptığı açıklamada, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını ve Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesinde kuduz aşısı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlçemizde başı boş köpeklerin sayısı oldukça fazla. Okula giden öğrencilere, bayanlara ve çocuklara saldırdıkları oluyor. Bu köpeklere, kimse tarafından zarar verilmesini de istemiyorum. Toplanarak bir barınağa gönderilmesini istiyorum. Bu sayede vatandaşların yaşadıkları sorunun önüne geçilmiş olur."