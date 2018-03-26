Isırgan Otunun En İyisi Belirlenecek

GÜLTEKİN YETGİN - Karadeniz'de yetişebilecek ekonomik değeri en yüksek ısırgan çeşidinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca uygulanan "Karadeniz Bölgesi'nde Isırgan Tarımının ve Teknolojisinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ısırgan otunun değerinin artırılması planlanıyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yürütülen projeyle en fazla ekonomik kazanç sağlayacak ısırgan çeşidinin tespit edilip her ilde demonstrasyon sahasının kurulması amaçlanıyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısırgan otunun ekonomik olarak çok büyük değeri olmasına rağmen bugüne kadar gıda olarak tüketilmesinin dışında herhangi bir işlem görmediğini söyledi.

Isırganın çok ciddi bir varlık olduğunu ifade eden Yüce, bölgede çok yaygın olan bitkinin ekonomiye kazandırılması konusunda proje başlattıklarını belirtti.

Yüce, ısırgan otunun yapraklarından ve dalından farklı şekillerde istifade edilebildiğini kaydederek, "Gövdesi tekstil sanayisinde kullanılıyor. Tekstil sanayisinde çok önemli bir değer, doğanın hediye ettiği bir değer fakat biz bu değeri bugüne kadar kullanmadık." dedi.

Türkiye'de tekstil sektöründe bugüne kadar ısırganla ilgili faaliyet olmadığına dikkati çeken Yüce, Japonya ve Çin'de ısırgan otu kullanımının yaygın olduğunu aktardı.

Ekrem Yüce, Karadeniz Bölgesi'nin, ısırgan otunun adeta merkezi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Adeta hazine, yeşil bir zenginlik. Karadeniz Bölgesi'ndeki ısırgan genotiplerinin toplanması ve üretim materyallerinin, fidelerinin çoğaltılmasının yanı sıra toplanmış üretim materyallerinin ve Avrupa'da kültüre alınan bazı ısırgan genotiplerinden plantasyonların kurulmasını sağlayacağız. Karadeniz'de 3 ila 5 dekarlık demonstrasyon bahçeleri çalışmaları yapılması programa alındı ve bahçeler kuruluyor."

- Proje üç yıl sürecek

Projenin üç yıl süreceğini ve 1 milyon lira tutarında maliyeti olacağını belirten Yüce, "Isırgan genotiplerinin morfolojik ve bazı teknolojik özellikleri belirlenecek ve Avrupa kültür genotipleriyle karşılaştırılacak, morfolojik ve bazı teknolojik özelliklerine göre seçilen tiplerin genetik haritaları ve profilleri çıkarılacak." diye konuştu.

Yüce, proje sonunda gastronomide kullanım, üretim alanlarının çıkarılması ve tekstil sanayisinde kullanım şeklinin belirleneceğini dile getirerek, "Avrupa ve Türkiye'deki tipler arasında en seçkin tipleri belirleyip plantasyonları oluşturulacak. Maksimum boy uzunluğundaki ısırgan otlarının genotiplerini belirleyip ekim alanlarını oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Isırgan otunun tiplerinin her ile göre değişebileceğini aktaran Yüce, "Bölgesel olarak da değişik tipleri yaygınlaştıracağız. Örneğin Samsun, Ordu ve Giresun'da değişik tipler olabilecek. Adaptasyon kabiliyetine göre en uygun tip seçilecek." dedi.