Isınmanın yeni trendi; yerden sulu ısıtma sistemi
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Isınmanın yeni trendi; yerden sulu ısıtma sistemi

Isınmanın yeni trendi; yerden sulu ısıtma sistemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hava geçirmez binalar için ideal olan yerden ısıtma, iyi yalıtımlı, düşük enerjili ve çok temiz ve basit şekliyle ön plana çıkıyor.

Hava geçirmez binalar için ideal olan yerden ısıtma, iyi yalıtımlı, düşük enerjili ve çok temiz ve basit şekliyle ön plana çıkıyor.

Alttan ısıtma sistemini seçmenin en zorlayıcı nedeninin konfor olduğunu belirten yetkililer, radyasyon, güneşten alınan ısı gibi, en doğal ve konforlu ısıtma şekli olduğunu dile getirdi. Yapılan araştırmalarda ise insanların sıcak ayaklar ve soğuk bir kafa yaşadıklarında daha rahat hissettiklerini ortaya çıktı. Enerji açısından da verimli ve uygun maliyetli olan sistem, evin her yerinde hafif bir sıcaklık hissi veriyor. Faturalarda da yüzde 30'a varan bir oranda düşüş gerçekleştiren sistemde termostat ayarı düşürülerek enerji açısından verimli ve uygun maliyetli hale getiriliyor.

Yerden ısıtma sisteminde su 25-40 derece zemin makyajına monte ve entegre edilerek, bir dizi polietilen borudan dolaştırılır. Boru daha sonra merkezi olarak yerleştirilmiş bir manifolda bağlanarak, her odanın sıcaklığı gerektiği gibi oda termostatı ile ayrı ayrı kontrol edilebilir. Her oda termostatı, radyatörlerle ısıtılan bir odadan 2 derece daha düşük bir değere ayarlanırken yerden ısıtmanın, yüzde 30 radyan ısı ve yüzde 70 konveksiyon ısısı yayan radyatörlere kıyasla yüzde 70 radyan ısı ve yüzde 30 konveksiyon ısısı sağlar. Bu da, yerden ısıtma sisteminin evi ısıtmanın daha verimli bir yolu olduğu anlamına geldiğini taşır.

Maliyet düşüyor

Alttan ısıtma sistemi, düşük sıcaklıktaki suyu dolaştırarak, geleneksel ısıtma sistemlerinin çoğu, genellikle 50 derece ile 80 derece arasında ılık su dolaştırırken, bir yerden ısıtma sistemi suyu 25 derece 40 derece arasında dolaştırır. Bir ısı pompası, suyu daha düşük sıcaklıklarda ısıtırken en verimlidir, ısı pompası verimliliği artarken, işletme maliyetini de düşürür. - KAYSERİ

Isınmanın yeni trendi; yerden sulu ısıtma sistemi
Isınmanın yeni trendi; yerden sulu ısıtma sistemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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