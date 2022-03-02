Isınmak isterken akıma kapılan Fidan öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isınmak isterken akıma kapılan Fidan öldü

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Isınmak isterken akıma kapılan Fidan öldü

DİYARBAKIR'da evde ısınmak için açtığı elektrikli sobanın başında hareketsiz bulunan Fidan K. (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da evde ısınmak için açtığı elektrikli sobanın başında hareketsiz bulunan Fidan K. (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fidan K.'nin ilk belirlemelere göre akıma kapıldığı tespit edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen anne B.K., kızı Fidan K.'nin elektrikli sobanın yanında hareketsiz yattığını gördü. B.K.'nin çığlıklarını duyan komşuları eve geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan K., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fidan K.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.Yapılan ilk incelemede, Fidan K.'nin elektrikli sobadan kaynaklı akıma kapıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Isınmak isterken akıma kapılan Fidan öldü

Isınmak isterken akıma kapılan Fidan öldü

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title