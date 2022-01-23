Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonları oldu: 2 ölü - Haberler
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Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonları oldu: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonları oldu: 2 ölü 7 kişinin yaşadığı evde teneke içinde yakılan mangal kömürü faciaya yol açtı Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu 7 kişinin yaşadığı evde gece ısınmak için teneke içinde mangal kömürü yakarak uyuyan Ataallah Han ve Güllevaz...

- Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonları oldu: 2 ölü

7 kişinin yaşadığı evde teneke içinde yakılan mangal kömürü faciaya yol açtı

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu 7 kişinin yaşadığı evde gece ısınmak için teneke içinde mangal kömürü yakarak uyuyan Ataallah Han ve Güllevaz Han isimli iki kişi karbonmoksit zehirlenmesi sebebi ile hayatını kaybetti.

Acı olay, Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi Ceyhan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin birlikte yaşadığı evde; Ataallah Han ve Güllevaz Han ısınmak için teneke içinde mangal kömürü yaktı. Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi, yaktıkları ateş sonrasında uyudu. Han ve Güllevaz, ısınmak için yaktıkları kömürden çıkan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlattı.

Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonları oldu: 2 ölü

Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonları oldu: 2 ölü

Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonları oldu: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri

Pakistan, Sakarya, Arifiye, Polis, 3. Sayfa, Haber

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